為因應明年美豬進口，桃園、高雄、台南、屏東等縣市開始推動縣市內國產豬肉標章，各縣市皆由農業局承辦推動國產標章政策，唯獨台中市是由衛生局食品藥物安全處承辦；市議員何文海今天質詢說，台中市豬隻的來源與食品藥物安全處有何關聯？農業局長蔡精強說，批發前由農業局主辦，屠宰後改由衛生局負責，消費端由衛生局依食品安全管理法來管理。

何文海指出，各縣市對於畜牧豬牛的主管單位皆為農業局，對於肉品來源判斷管控會更有效率，但是台中市推動國產豬肉標章承辦單位卻由食品藥物安全處，台中市豬隻的來源與食品藥物安全處有何關聯？

農業局長蔡精強說，批發前由農業局主辦，屠宰後改由衛生局負責，消費端由衛生局依食品安全管理法來管理。（陳世宗攝）

何文海說，食品藥物安全處又如何知道本土肉品來源，食藥處無本土豬隻資料也無法查證，又或者必須向農業局申請本土豬隻資料，明顯影響政策推動效率。

何文海議員要求台中市政府推動國產肉品標章，應該由畜牧主管機關農業局承辦而非食藥處主辦，食藥處屬於協助配合辦理，增加台中市推廣效率，而且建議可以與其他縣市農業局共同聯合統一標章，或者聯合相關資料，增加民眾食品安全。

蔡精強強調，批發前由農業局主辦，屠宰後改由衛生局負責，消費端由衛生局依食品安全管理法來管理，分層負責。

(中時 )