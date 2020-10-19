陸第三季GDP增速4.9％ 略遜於市場預期 10:122020/10/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局19日公布多項第三季宏觀經濟數據。最為外界關注的第三季GDP年增率為4.9％，雖高於第二季的3.2％，但卻略遜於市場預期5.5％。 (工商 ) #宏觀 #GDP #略遜 #市場預期 #年增率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》日本9月出口年減4.9％ 7個月來首次衰退最少 09:082020/10/19 財經 大中華基金 今年平均賺31％ 04:102020/10/19 投資理財 十四五投資密碼 聚焦4大主題 04:102020/10/19 產業財經 伺服器市況Q4回春 明年出貨突破1,300萬台 04:102020/10/19 財經要聞 康和投顧預期本周指數區間12,500-13,000點 09:072020/10/19 財經 操盤心法－個股Q3財報 未來走勢主導的依據 04:102020/10/19 證券．權證 中低階手機崛起 a-Si面板看漲到年底 04:102020/10/19 產業．科技 市場支撐力續強 大陸股市奮起 04:102020/10/19 投資理財 奇力新手機電感 訂單看到明年首季 04:102020/10/19 證券．權證 權證星光大道－中國信託證券 佳邦 5G題材加持 04:102020/10/19 證券．權證 財經熱門新聞 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 5G激戰＋政策加持 12檔外資買超卡位 - 財經要聞 - 工商時報 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 中芯遭斷頭！荷廠爆能賣EUV給大陸 竟暗藏魔鬼 - 財經 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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