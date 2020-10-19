一名29歲的志願役上兵，鑑測時因跑3000公尺未達標準（15分鐘內），重測後成績更差，便向長官求情，沒想到李姓士官長竟把碼表歸零，並上報假成績，經舉發後遭法辦。對此，網友表示「挺正常的，會爆出來反而怪」，沒想到軍中潛規則竟真的有人在抓。

綜合媒體報導，陸軍第八軍團砲兵第四三指揮部防空營防的彭姓上兵，今年3月參加體能鑑測，3000公尺跑步成績為15分40秒，但因不合格無法報名專業士官班，央求補測，沒想到第二次成績則更差，16分25秒。彭男當場求情，計時人員並未回應，把碼表交給李姓士官長後就離開，而李則將碼表歸零，並上報成績為14分58秒。

此事遭舉報後，彭、李遭法辦並認罪，法官批兩人法紀觀念淡薄，動機不可取，但考量兩人坦承犯行，加上沒前科且有悔意，最後依公務員登載不實罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，分別支付國庫3萬元。

對此，PTT網友表示「誰不是這樣，應該惹到人了吧」「就大家都知道的事情」「猜退伍的搞他們」「得罪人的關係吧」「硬搞的，這種都潛規則了，參三必備技能會被抓真的故意」，另外也有人說，「太扯了吧跑這個還要造假」「國軍平常怎麼訓練的喇？蝦？過不了就繼續訓練阿」，但也有網友認為3000公尺要在15分鐘內跑完確實有難度。

(中時新聞網)