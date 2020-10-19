大陸經濟發展定調國內大循環為主、國內國際雙循環格局，但根據北京師範大學調查，大陸有50.7%、亦即換算約7.1億人口，月收入不到2000人民幣，中國經濟體制改革研究會前院長宋曉梧指出，這些人無力消費將是內循環最大障礙，改善收入分配是當務之急，尤其是農民工族群更是重點。

北師大統計月入500、1000、2000人民幣以下人口比例分別是7.5%、23.5%、50.7%，換算後分別是1.1億、3.1億、7.1億人。衡量收入分配公平程度的基尼係數(Gini coefficient．最不公平為1、最公平為0)自2015年後也逐步提升，由0.46左右邁向0.47，趨勢再不逆轉恐重返21世紀前10年約0.5水準，而且高收入族群與低受入族群的收入成長率差距也在擴大。

宋曉梧指出值得注意的現象是，由鄉村往都市流動的農民工約2.9億人，他們年均收入2017年還約有城市國營單位職員年均收入56%，去年已降至52.5%。他認為此問題解方是促進勞動力在城鄉間合理自由流動、減少城鄉間土地與房產價格落差，這些已經中共《關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》中看到鬆綁促進措施，但仍待落實。

疫情打擊使得農民工之外，高達9976.5萬戶、2.3億就業人口的個體戶有許多人也變成低受入族群，宋曉梧反對將這些人打為低端人口，而是該以讓他們重新就業優先，而深化財富二次分配、提高社會保障機制是改善收入分配不均的法門。

他引用北師大統計數據，歐盟18個國家基尼係數是0.443，但透過各種社會保障機制和稅制配合，光比較可支配收入的基尼係數可下降至0.29，約略等於40%降幅，但大陸社會保障機制能帶來的效果僅下降12.3%，可見現行法令對於低收入族群保障力度仍有改善空間。

宋曉梧總結出改善低收入族群比例過高方法：「一次分配要適度向低收入者傾斜，特別要關注農民工群體，同時規範分配秩序，縮小城鄉、區域、行業差距，完善工資集體協商機制，適時調整最低工資標準。二次分配要以基本公共服務均等化為方向，深化基本社會保障制度改革，較大幅度提高直接稅的比重，較好地發揮二次分配平抑收入分配差距的作用。」

(中時新聞網)