休士頓太空人今年勇闖季後賽而引發巨大爭議，甚至被參議員當成負面教材搬上了國會殿堂。前日光芒才辛苦以7戰收拾太空人，生死戰的先發還是前太空人投手莫頓(Charlie Morton)擔綱並立下大功，平日球迷最少的光芒這次幫大家出了一口惡氣。

另一支德州球隊遊騎兵同日在推特貼圖嘲諷，天主教教宗方濟各(Pope Francis)成為梗圖主角，他以神聖的表情捧著光芒G7打敗太空人的戰報，球迷也紛紛變造這張圖來嘲笑太空人。

太空人當然有自知之明，他們的官推賽前製圖激勵士氣，引用游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)的話：「大家為我們晉級而感到憤怒，他們不想看到我們晉級。現在我們打敗雙城(外卡賽)，他們還有話說嗎？我們是一支真材實料的球隊。」「你們就繼續憤怒吧，同時我們將會繼續贏球。」

幸虧光芒的勇猛奮戰，太空人這張圖變成笑話，也被球迷修改放在教宗手上。太空人球員在作弊案之後沒有受罰，也缺乏道歉誠意。轉隊到光芒的莫頓說：「我很後悔沒做任何事，我想可能要用非常極端的手段才能阻止他們。」莫頓是投手而沒有直接參與作弊，現在他已經自我救贖了，他在美聯冠軍戰G7親手解決了那一票作弊的前隊友。

(中時新聞網)