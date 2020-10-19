1.台積電(2330)：i12買氣爆棚，外資16日賣超大舉縮減，今早股價開高漲至455元，5日線在望。

2.聯電(2303)：外資16日大舉回補買超22814張，拉抬今早股價彈升近2%，守穩30關之上。

3.中鴻(2014)：外資16日轉買超，帶動早盤股價漲逾2%，收復月線、挑戰5日線。

4.車王電(1533)：自駕題材熱，外資連三日買超，早盤追價買盤湧入，放量急拉漲停、達32.65元。

5.裕隆(2201)：結盟鴻海攻電動車，16日外資、自營商聯手買超1451張慶賀，早盤一度飆破40關。

6.永光(1711)：電子化學品出貨暢旺，今早人氣匯集，股價一度漲逾5%，5日線、月線、季線一次收回。

7.奇力新(2456)：手機電感訂單看到明年首季，上周五衝至105元折返，今早走高逾2.5%、衝106元。

8.金像電(2368)：前9月營收創歷年同期新高，今年獲利不俗，三大法人齊站買超，今早觸及漲停、突破50關。

9.美隆電(2477)：蘇州廠獲補償近30億元，開盤直跳漲停板。

10.聚隆(1466)：歐美疫情增溫，防疫題材熱度拉高，早盤漲逾3%。

11.亞太電(3682)：5G網路本週啟動，股價盤堅，漲幅逾2%。

12.友威科(3580)：英特爾+台積電雙供應鏈加持，股價持續向上表態，一度大漲逾6%。

13.中壽(2823)：前三季EPS 3.32元寫同期新高，股價止跌拉升，觸及20元。

14.大立光(3008)：低接買單進場，外資終結連4日賣超，早盤上漲近4%，重返3100元。

15.華晶科(3059)：外資轉買超敲進，股價帶量上攻近3%，一度衝上近3個月高點。

16.六福(2705)：線上旅展開跑助陣營運，晨盤高漲逾4%，飆上20元關卡、改寫波段新高。

17.南帝(2108)：訂單看到明年，外資賣超力縮小，早盤走揚逾3.5%。

18.台驊投控(2636)：淡季不淡，H2獲利靚，股價上揚漲逾4%，重返所有短均。

19.廣錠(6441)：儲能需求增溫，外資轉買超力挺，晨盤挾量強漲逾5.5%，突破155元、衝上短波高價。

(時報資訊)