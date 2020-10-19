18日是大陸金鷹電視藝術節，盛大程度如同台灣重視的金鐘獎，現場聚集眾多超大咖巨星，自然話題可不少。當人氣女星趙麗穎在台上頒獎時，坐在台下的宋茜表情意外被捕捉，不但引起網友熱烈討論，一度登上微博熱搜。

趙麗穎和演員林永健一起擔任頒獎人，兩人在台上交談時，台下的宋茜忽然被攝影機單獨特寫，她原本專心的看台上的互動，嘴巴癟起來，發現自己被拍後，默默的「變臉」轉換表情，最後努力擠出微笑，被封為本屆頒獎典禮晚會的特殊插曲。

宋茜發現被拍，趕緊擠出笑容。（圖／微博）

宋茜的變臉影片被做成Gif檔，放在網路上瘋傳，被解讀為「表情不屑、沒禮貌、表情管理失敗」等，飽受眾多批評，不過也有粉絲心疼宋茜，忍不住為她叫屈，「不好意思，孩子一認真就喜歡抿嘴，認真看節目罷了」、「她平常搞怪小表情就挺多的，皮孩子一個，別放大罵啦」、「有些人能不能別因為Gif斷章取義啊？說人家沒禮貌，你看都沒看直播，說人家沒禮貌，到底誰更沒禮貌？」「女明星好慘，所有表情都要被解讀」。

宋茜今年是本屆的金鷹女神，卻因禮服設計不佳，加上穿了四層衣物，讓她身形被放大好幾個尺寸，一出場就被部分毒舌網友嘲笑是「史上最豐滿的金鷹女神」。

(中時新聞網)