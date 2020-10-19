迎接即將到來的萬聖節，麗寶樂園渡假區推出眾多主題應景活動！探索世界每年最受歡迎的花車遊行，2020年首度開放讓兒童變裝參加，推出骷髏人體餐，以及可以玩trick-or-treat討糖果的萬聖親子套票，「天空之夢」摩天輪從即日起播放萬聖主題燈光秀，巫婆、幽靈現身夜空、飛越天際，眾多萬聖節應景活動一路到10月31日，邀遊客一起搞鬼慶萬聖。

麗寶樂園表示，萬聖限定活動即日起開跑，探索世界的花車遊行推出「DADA萬聖狂想曲」，由亡靈新娘、骷髏舞者、黑魔女伴隨著巨蛇與鬼魂花車，帶來可愛又動感的萬聖嘉年華，今年更開放5-12歲兒童，換上最酷、最好玩的萬聖裝扮，即可免費報名花車遊行隊伍，每日限15位小朋友參加，不少家長發揮創意，除了經典的搞鬼裝扮，還出現美食外送員與現在最夯的鬼滅之刃等特殊裝扮，還有親手製做南瓜服裝與道具，成為遊行活動另類亮點。

萬聖節的經典活動之一就是「trick-or-treat」，麗寶樂園今年也推出親子套票，包含一名全票、一名12歲以下兒童門票，還搭配一個南瓜桶，全套1,099元，小朋友可以憑此限量南瓜桶，至指定商店與遊樂設施向現場人員討糖果。

此外，還有應景美食，官網推出雙人饗宴套票，包含雙人門票+雙人饗宴套餐1份，每套只要1,599元，玩樂園還可以品嘗到萬聖人體大餐，以骷顱頭、美味雞翅與煙燻香腸製作而成的萬聖限定特餐，搭配店內以蜘蛛網和墓碑打造的氛圍，好吃好玩又好拍。

全球前十大、全台最大摩天輪「天空之夢」，每逢節慶都會推出創意燈光秀，已成為當地知名景點，響應萬聖節，即日起至10月31日、每晚7點至隔天清晨5點，將出現巫婆、骷髏頭、南瓜、蝙蝠、貓頭鷹與幽靈等多種圖案，每60秒輪播一次，用高空燈光一起搞鬼！

(工商 )