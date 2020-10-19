陸第三季GDP增速4.9％ 略遜於市場預期 10:202020/10/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局19日公布多項第三季宏觀經濟數據。最為外界關注的第三季GDP年增率為4.9％，雖高於第二季的3.2％，但卻略遜於市場預期5.5％。 不過從前三季來看，大陸經季增長已負轉正，顯示正穩步增長。統計局數據顯示，初步核算，前三季大陸國內生產總值達人民幣（下同）722,786億元，按可比價格計算，年增率達0.7％。大陸第一季GDP衰退6.8％、第二季增長3.2％’第三季增長4.9％。從若和上季比較，大陸第三季GDP季增2.7％。 (工商 ) #宏觀 #GDP #增長 #略遜 #市場預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸9月失業率5.4％ 較上月略降 惟就業壓力仍大 13:102020/10/19 財經 陸9月工業、消費數據改善 勝預期 11:502020/10/19 財經 傳三星S21系列2021年1月亮相 升級幅度恐不如預期 11:372020/10/19 科技 陸第3季GDP增長4.9％ 前3季增速由負轉正 10:262020/10/19 兩岸 美利達出口量旺到明年 早盤股價漲近3％ 10:122020/10/19 財經 陸工業生產加快 前3季規模以上工業增加值年增1.2％ 10:562020/10/19 兩岸 利潤低、銷售太差，Toyota 將全面退出北美小型車市場 09:332020/10/19 汽車情報-汽車新聞 十四五投資密碼 聚焦4大主題 04:102020/10/19 產業財經 伺服器市況Q4回春 明年出貨突破1,300萬台 04:102020/10/19 財經要聞 康和投顧預期本周指數區間12,500-13,000點 09:072020/10/19 財經 財經熱門新聞 華為禁令逼美企斷供晶片 傳高通515億授權金飛了 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 政府債務狂飆！創70年來最慘 專家曝美經濟恐踩大雷 - 財經 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。