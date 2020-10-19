大陸國家統計局19日公布多項第三季宏觀經濟數據。最為外界關注的第三季GDP年增率為4.9％，雖高於第二季的3.2％，但卻略遜於市場預期5.5％。

不過從前三季來看，大陸經季增長已負轉正，顯示正穩步增長。統計局數據顯示，初步核算，前三季大陸國內生產總值達人民幣（下同）722,786億元，按可比價格計算，年增率達0.7％。大陸第一季GDP衰退6.8％、第二季增長3.2％’第三季增長4.9％。從若和上季比較，大陸第三季GDP季增2.7％。

(工商 )