台中市豐原區南陽國小兩棟校舍老舊不堪，民代及市府聯合向中央爭取拆除整建，由教育部補助240萬元、市府籌編其餘經費，工程總經費1億417萬元，預計10月30日整體工程完工。台中市長盧秀燕19日前往會堪並帶來大利多，包括視聽教室、圖書室硬體設施、戶外球場興建以及校門整修等，共計逾2000萬元經費，將全部由市府今年結餘款埋單。由於日前立法院副院長蔡其昌才前往會勘並協助爭取中央明年度經費，對此蔡辦回應說，只要是為了教育、為了孩子好，樂見盧市長「搶埋單」。

今日南陽國小新校舍落成前會勘，包括市長盧秀燕、立委江啟臣、市議員張瀞分等人均共襄盛舉。盧秀燕表示，去年南陽國小兩棟校舍開工，她本人專程出席，這是全台中最大型的學校，歷史悠久太老舊的，也是江啟臣及張瀞分的選區，她一上任江、張兩人就特別交代，關於南陽國小的事情，「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，他們如此用心爭取學校建設，她一定全力以赴。

針對有媒體詢問近期立法院副院長蔡其昌才來會勘，並幫忙爭取中央經費，盧市長今天怎麼也接著來？盧秀燕說，預算盤點不可能瞬間發生，需要不斷的盤點，若說是為了什麼事情才來的說法，這代表對預算程序不了解。

盧秀燕說，中央的經費如果能到位早就到位了，因中央經費拮據非常辛苦，去年江啟臣有提到，若中央不分經費不順利的話，是不是自己想辦法。由於現在已進入10月份，台中市結餘款大概可以看出，整個調度完後，南陽國小的工程經費應該可以支應。

江啟臣也提到，經費不管是中央或地方，都是民眾的納稅錢，到底誰能先支應，有一個時間急迫問題，工程的進度是否能如期，有時會受影響，去年就一直在等待，學校也送了3次公文。依目前來看，教育部今年不大可能出這筆經費，且教育部通常會希望完工後，學校有使照再來拿這筆錢，但如果要讓兩棟校舍內部趕快弄好，讓學生趕快使用，就不要再等中央了。

蔡其昌辦公室回應表示，雖然蔡副院長經謝志忠議員反映下，上週去南陽國小會勘並已協助爭取教育部補助。對於盧市長再度會勘，蔡副院長認為，只要是為了教育、為了孩子好，都樂見盧市長「搶埋單」的動作。尤其大台中還有許多老舊校舍與環境待市府經費支援改善，城鄉差距也日趨嚴重，期盼盧市長的「埋單」動作多多益善，一起讓孩子的受教環境越來越好！

南陽國小新校舍即將落成，引發「搶埋單」之說。（陳淑娥攝）

(中時 )