公費流感疫苗掀搶打風潮，引發幼童、年長者打不到的疑慮，衛福部被迫上周五緊急宣布暫緩50至64歲族群接種，引起民怨，防疫學會理事長王任賢昨點名這次亂象，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎要負最大責任，但李秉穎上周五在施打政策彎當時已說，台灣今年不會有太大的流感疫情，大家不用太緊張。

中天新聞 公費流感疫苗不夠打！50-64歲 10/17起暫緩施打惹民怨

台灣公費流感疫苗不足，50至64歲族群暫緩施打後，17日接種人數已明顯下降，不過民眾抱怨說好的公費疫苗沒得打，中華民國防疫學會理事長王任賢直接點名，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎必須負最大責任。

對於65歲以上、5歲以下或是有潛在疾病的人，如果打不到流感疫苗怎麼辦？《Heho》新聞網報導，李秉穎建議可以去打肺炎鏈球菌疫苗，因為流感會造成死亡，有一大部分都是被肺炎鏈球菌感染，新冠病毒也有一小部分是肺炎鏈球菌的併發症，因此打肺炎鏈球菌也有部分保護效果，特別是對老人家。

但李秉穎也說，其實民眾不需要過度緊張，因為從去年1月開始，流感疫情就大幅下降，李秉穎預期台灣根本不會有什麼太大的流感疫情，可能只會有小規模的病例而已，因此大家對於這件事情不要太緊張。

此外，李秉穎也醒，沒有接種到疫苗，對於自身健康警覺性要更高，戴口罩、常洗手就是很好的防疫手段，若出現全身痠痛、倦怠、發燒最好盡快就醫，馬上使用抗流感的藥物，其實很快就能恢復，病毒感染越早治療效果越好，不要因為怕麻煩不去醫院。

(中時新聞網)