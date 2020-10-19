一輛自小客車19日清晨6點多，停放在桃園市環中東路麥當勞旁的停車格，因不明原因突然起火燃燒，一名路過的公車駕駛，見狀趕緊拿著滅火器衝下車協助滅火，而麥當勞員工見狀也趕緊跑出來幫忙，所幸並未造成任何人員傷亡。

警消獲報也趕往現場，據了解當時該車駕駛熄火停車後進入麥當勞買餐點用餐，發現外頭愛車突然冒煙才知道汽車自燃，而起火原因需待近一步調查，該車駕駛則非常感謝公車駕駛等人機警幫忙沒釀成更大意外。

有民眾車停路旁起火自燃，路過的公車駕駛趕忙下車協助滅火。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

(中時 )