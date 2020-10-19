車停路邊起火自燃 路過公車駕駛機警助滅火 10:262020/10/19 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有民眾車停路旁起火自燃，路過的公車駕駛趕忙下車協助滅火。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛自小客車19日清晨6點多，停放在桃園市環中東路麥當勞旁的停車格，因不明原因突然起火燃燒，一名路過的公車駕駛，見狀趕緊拿著滅火器衝下車協助滅火，而麥當勞員工見狀也趕緊跑出來幫忙，所幸並未造成任何人員傷亡。 警消獲報也趕往現場，據了解當時該車駕駛熄火停車後進入麥當勞買餐點用餐，發現外頭愛車突然冒煙才知道汽車自燃，而起火原因需待近一步調查，該車駕駛則非常感謝公車駕駛等人機警幫忙沒釀成更大意外。 有民眾車停路旁起火自燃，路過的公車駕駛趕忙下車協助滅火。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) (中時 ) #駕駛 #公車 #麥當勞 #公車駕駛 #幫忙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 轎車五股拒檢衝撞 警連開11槍飛車追逐到八里 08:042020/10/19 社會 吃感冒藥昏迷撞路邊大客車 檢察官還違停駕駛清白 14:042020/10/19 社會 國道10號旗山路段 小客車闖紅燈釀2車相撞6人傷 11:162020/10/18 社會 頭社火燒車 集集警消迅速滅火無人傷亡 13:432020/10/19 社會 獨老迷路騎電動輔助車亂竄 大甲警助返家 11:272020/10/19 寶島 紅燈來不及停！觀音3台小客車追撞車禍 13:452020/10/19 社會 台74線5車連環撞 小黃運將與乘客受傷送醫 19:502020/10/18 社會 高雄國道10號末加油站前車禍 2車相撞6人傷 09:132020/10/18 社會 車用晶片迎春 供應鏈進補 04:102020/10/19 證券．權證 桃園騎士倒地遭輾壓 2國中生跑回頭抬車救人 12:332020/10/19 社會 社會熱門新聞 台中七期豪宅29歲女墜15樓亡 閨蜜目睹想拉來不及 - 社會 臺中社工訪獨老無人回應急報警 開門驚見老翁倒臥家中 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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