女星艾莉絲與日籍丈夫結束第一段婚姻後，堅強帶著女兒梨梨前往法國開拓副業，邂逅英國籍外交官馬培迪，2018年雙喜臨門再婚並生下兒子威廉，一家4口生活幸福，她也經常在社群上分享異國婚姻及育兒點滴，最近艾莉絲透露兒子鬧脾氣，她拿台灣長輩愛用的「警察叔叔」來警告卻失效，7歲女兒梨梨卻冷靜點出失效的盲點，讓艾莉絲直呼：「媽媽受教了」。

艾莉絲今天在臉書貼出孩子們的小故事，表示兒子威廉常常因一點事情不如意，就用暴怒大哭來解決，哭10分鐘沒停是家常便飯，而艾莉絲有事需要開車載孩子們，威廉不願乖乖坐兒童座椅繫安全帶，媽媽制止他掙脫，於是他又歇斯底里哭鬧起來，在安撫無效後，艾莉絲搬出「警察叔叔」當作警告，跟威廉說：「如果安全帶不繫好，警察叔叔看到會說這樣不可以喔」。

本以為會奏效，因為威廉常說長大後要當可以抓壞人的警察，沒想到這套無法制止他的反抗，反倒哭更慘「哭到彷彿沒有明天」，正當她無奈沒轍時，一旁的與女兒溫柔跟弟弟說：「安全帶很重要喔，它可以保護你喔」，還解釋媽媽頭上的傷疤，就是小時候沒繫安全帶，一煞車撞上玻璃來的，奇妙的是，威廉彷彿聽了什麼奇特咒語，馬上安靜下來停止反抗，整路都乖乖繫著安全帶。

後來梨梨淡定地跟艾莉絲說：「媽咪，我覺得警察叔叔已經不管用了，管理員叔叔也沒有用了，廚師叔叔也是」，理由是弟弟應該已經開始理解很多事情，因此覺得家應該跟他解釋得更深，他才會接受，成熟的發言，讓艾莉絲不禁感嘆：「感謝梨梨小姐，媽媽受教了」。

(中時新聞網)