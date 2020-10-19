公費流感疫苗今年施打爆量，第一線的衛生所醫護人員抱怨，中央明明可以預期今年會更踴躍施打，但CDC沒有分流制度，一次開放所有符合公費資格的民眾打，還鼓勵大家早點打早點有抵抗力，結果現在疫苗不夠，衛生所人員只有挨罵的份，「民眾、里長很生氣要罵我們啊，我們能怎麼辦，我們也是砲灰啊！」

《TVBS》報導，有衛生所的人員抱怨，疫苗開打後天天加班到半夜，把每日施打疫苗人數呈報給中央，也能看到今年第一個禮拜疫苗用量嚇死人，但中央仍不斷鼓勵大家快去打，「報表不是一個禮拜，是一天交一次，CDC的人應該沒有一直換才對啊。」

衛生所人員指出，去年流感疫苗今年年初很快打光，這是看報表就能知道的事，認為中央明知今年民眾施打疫苗會比去年更踴躍，卻沒有超前部屬，疫苗不夠，造成第一線的衛生所人員只能不斷向撲空的民眾道歉、被民眾罵，又天天忙到加班，感嘆自己成了疫苗之亂的砲灰。

今年公費流感疫苗，截至16日已施打超過318.1萬劑，超過備貨量的一半，衛福部日前緊急宣布，暫緩50歲到64歲成人施打，結果引爆民怨，連里長都挨罵，雖然17日陳時中也親上火線道歉，緩打政策上路的周日一早，排隊打流感疫苗號碼牌在施打前15分鐘發了上百張，其中還有民眾白跑一趟，痛批政府不能只是道歉，更應該檢討改進。

20201018中天新聞 暫緩50-64歲成人施打第二日 仍有民眾撲空抱怨

(中時新聞網)