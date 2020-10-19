全國最受矚目的旅展－ITF台北國際旅展來了，將於10月30日至11月2日如期在台北南港展覽館展出，為對抗今年突來的疫情，苗栗．頭份「尚順育樂世界」火力全開，祭出史無前例的下殺優惠，住宿、遊園優惠最低25折起，保證直衝旅展現場的民眾能搶到最低價好康。

尚順育樂世界「歡樂之旅住宿專案」旅展現場攤位限定下殺只要NT$2,988元（原價NT$11,478元），專案包含平日入住一晚雙床客房（含早餐）及尚順育樂天地遊園券兩張，除了住宿專案超殺優惠，本次旅展更推出攤位限定「遊園券買三送一」，平均每張遊園券（全館套票設施）只要NT$449元（原價NT$1,199元）。

尚順育樂世界為全台唯一全室內主題樂園，無論晴天或雨天，不受氣候影響，擁有萬坪室內空間、多項主題設施，全室內主題樂園透過5D體感營造豐富活潑的感官刺激，包括梅萃雅魔法學園、勇闖侏儸紀、360°遨翔熱氣球、攀岩走壁動能特區、飛行劇院－飛越中國等都是必玩設施。

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