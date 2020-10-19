港股開高 早盤一度升逾300點 10:302020/10/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數19日開高178點，報24,565點，延續上週五的上漲走勢。接下來大盤一路走升，早盤一度上漲逾300點，最高來到24,771點。截至10點18分，恒指報24,662.46點，上漲275.67點，漲幅1.13％，漲勢略有收窄。國企指數10,043.49點，上漲128.59點，漲幅1.3％。 (工商 ) #早盤 #漲幅 #香港恒生指數 #延續 #週五 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘋概股火力全開 台股蓄勢叩關12,900點 13:352020/10/19 財經 港股午盤收升168點 13:012020/10/19 財經 《日股》9月出口年減率趨緩 日股一度飆300點 11:072020/10/19 財經 台股恐回測季線 12,600點有撐 04:102020/10/19 證券．權證 《類股》大盤轉暖 食品股拚翻身 14:482020/10/19 財經 《類股》SCFI指數續High 貨櫃航運順風使帆至Q4 12:322020/10/19 財經 《日股》憧憬美選前通過新紓困案 日股收高 15:562020/10/19 財經 A股三大指數全數開高 通信設備類股領漲 10:302020/10/19 財經 蘋概三王開高 台股加權指數站回12,800點關卡 09:212020/10/19 財經 《盤中解析》雙王轉強 漲逾百點 12:152020/10/19 財經 財經熱門新聞 華為禁令逼美企斷供晶片 傳高通515億授權金飛了 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 政府債務狂飆！創70年來最慘 專家曝美經濟恐踩大雷 - 財經 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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