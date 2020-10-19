香港恒生指數19日開高178點，報24,565點，延續上週五的上漲走勢。接下來大盤一路走升，早盤一度上漲逾300點，最高來到24,771點。截至10點18分，恒指報24,662.46點，上漲275.67點，漲幅1.13％，漲勢略有收窄。國企指數10,043.49點，上漲128.59點，漲幅1.3％。

(工商 )