大陸國家統計局19日公布數據顯示，前3季度，社會消費品零售總額27兆3324億元，較去年同期下降7.2％，降幅比上半年收窄4.2個百分點；其中第3季度增長0.9％，季度增速年內首次轉正。

前3季度，網上零售額8兆65億元，年增9.7％，增速比上半年加快2.4個百分點。其中，實物商品網上零售額6兆6477億元，增長15.3％，佔社會消費品零售總額的比重為24.3％。

前3季度，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額23兆6843億元，下降7.3％；鄉村消費品零售額3兆6481億元，下降6.7％。

按消費類型分，餐飲收入2兆5226億元，下降23.9％；商品零售24兆8098億元，下降5.1％。消費升級類商品銷售較快增長，通訊器材類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增長7.2％、6.8％、4.5％。

9月，大陸社會消費品零售總額3兆5295億元，年增3.3％，增速比8月加快2.8個百分點，連續2個月增長。

(旺報 )