總統蔡英文19日到嘉義縣水上鄉，探視高齡107歲的百歲人瑞黃德成，得知阿公擔任鄰長逾40年，至今仍身體健朗，蔡英文直誇不簡單，兩人還談起阿公年輕時曾在菲律賓當過2年日本軍伕的過往，曾經歷死裡逃生，阿公忍不住對小英比讚，說她花錢買武器就對了！

總統蔡英文19日到嘉義縣水上鄉，探視高齡107歲的百歲人瑞黃德成，並品嘗阿公泡的高山茶。（呂妍庭攝）

黃德成出生登記是民國2年，擔任水上鄉三和村第7鄰鄰長超過40年，是全台最老鄰長，雖然已高齡107歲，阿公平日多半自行料理中餐，在今年9月家裡安裝熱水器前，黃家都是燒柴煮熱水洗澡，就算已逾百歲，阿公都自己提熱水進浴室洗澡，加上年輕就養成泡茶習慣，每天都會和98歲弟媳、鄰居在屋外的樹下喝茶、聊天。

今得知總統要來，阿公一早就泡好阿里山茶要請總統，家族10多人也返家「團圓」，蔡英文在嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、水上鄉長劉敬祥等人陪伴下與百歲人瑞話家常，蔡英文更親自為阿公掛上金鎖片，眾人並為阿公唱生日快樂歌，讓特意穿上西裝迎貴客的阿公笑得合不攏嘴。

總統蔡英文19日到嘉義縣水上鄉，探視高齡107歲的百歲人瑞黃德成，並與黃家親友合影。（呂妍庭攝）

(中時 )