台南歸仁區1家幼兒園遭家長指控園方管教不當，導致5歲兒子左胸瘀青、挫傷，家長甚至怒控，園方一開始誤導事發原因，稱是「3名學生碰撞」造成，後來又改口是「老師不小心造成」，讓她氣得報警。而被指控的幼兒園林姓園長表示，是老師不小心抓傷，但從監視器畫面來看，也無法證明傷口全為老師造成。

台南市警察局歸仁分局指出，分局已於上月18日受理報案，並調閱幼兒園監視器，完成筆錄與調查後，於上月21日函送地檢署偵辦，並通報台南市政府教育局、社會局介入調查，進行相關處置。

該名家長也帶孩子去醫院驗傷。（摘自網路／李宜杰台南傳真）

南市府教育局則說，到園查察後，認為行為人確有行為不當，違反幼兒教保及照顧服務實施準則第3條第1項第5款，已現場責令園方立即改善。

該名家長在臉書上po文指控，上月16日中午接到園方電話稱「小孩身上有傷，是3位小孩碰撞造成的。」家長下午到校了解情況後，看見兒子左胸紅腫瘀青，直覺並非碰撞造成，並詢問兒子是否為「碰撞造成」，兒子不僅否認，另3名小朋友也稱「並沒有玩在一起，也沒有碰撞。」後來園方才改口稱「是老師不小心造成的。」

該名家長稱，自從發生此事後，就不敢讓兒子到校上課，同時也帶兒子赴醫院驗傷，並向警局報案。該名家長稱，透過警方調閱監視器，可確實看到園方老師拉扯男童，「相當離譜」，該名家長也將過程po上臉書社團「靠北惡質幼兒園」，盼園方出面交代事發過程。

林姓園長受訪時還原事發經過，她表示，該生在戶外上課時，因不聽從老師指令，因此老師將孩子拉至柱子後方罰站，過程中不小心抓傷，但否認管教不當。園長也稱，該名老師任職2個多月，今天發生此事件，覺得相當無辜，今日（19）已向幼兒園提出離職。

(中時 )