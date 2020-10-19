聯發科(2454)第三季營收衝上歷史新高，預計將在10月30日舉辦法說會，屆時將公布第三季獲利表現，在營收衝高下，市場對聯發科第三季獲利表現也多給予樂觀期待，法人也看好聯發科第三季毛利率將達到先前預期的41.5%~44.5%的上緣，展望第四季，儘管華為禁令上路，但其他大陸品牌小米、OPPO、vivo等強力拉貨，欲補足華為缺口下，第四季營運不看淡，今股價開高震盪，漲幅在1%~1.5%，站回5日線。

聯發科第三季合併營收972.74億元，大幅超越財測預估，主要是因為華為大舉拉貨，加上疫情帶動筆電及平板、Chromebook等相關晶片銷售，使得第三季營收衝上972.74億元，大幅超越財測，也是聯發科首度單季營收飛越900元大關。

展望第四季，市場原先認為華為禁令恐嚴重衝擊聯發科行動晶片出貨，但目前因其他大陸品牌小米、OPPO、vivo等積極拉貨，企圖補上華為智慧機產品缺口，使得華為衝擊降低，加上平板、Chromebook等疫情商機持續延燒，聯發科第四季行動晶片出貨依舊可期。

另外，中芯事件緊接在華為後，由於聯發科競爭對手高通是中芯客戶之一，主要出貨產品包括PMIC(電源管理IC)，故此不排除會影響到短期高通的行動晶片出貨能力，也成為聯發科搶佔更多5G市佔率的機會。

市場先前對聯發科第四季看法較為保守，認為在傳統淡季加上華為禁令下，營收恐銳減2成，但隨著其他大陸品牌的積極拉貨，加上ASIC(客製化晶片)、IoT(物聯網)等成長型產品的穩定出貨，已經有法人看好聯發科第四季營收衰退幅度恐控制在1成之內、甚至有機會和第三季持平。

聯發科將在10月30日舉辦法說會，預計將由執行長蔡力行、財務長顧大為親自主持，屆時除公布第三季財報外，也會對第四季營運做出更明確說明。

(時報資訊)