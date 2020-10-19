台積電ADR上周五跌1.64%，但美股電子盤上漲，今早市場氣氛偏多。台積電(2330)股價開高4元達453元，也帶領台股開高走高。台積電法說會後第二天，股價止跌反彈。

台積電ADR 16日收在86.7美元，續跌1.45美元，跌幅1.64%，換算每股為502.5元。台積電16日收低在449元，外資連三日共賣超21177張，但上周仍買超8753張。

台積電上周四下午法說會公布業績利多，第4季營收將續攀新高，今年全年營收可望成長3成；惟15日台積電ADR隨美股小跌0.51%。台積電上周五股價開低走低，收跌4元至449元，法說會後一日，股價下跌作收。

台積電法說會釋出多項利多，公司第3季獲利創新高，每股純益高達5.3元，全年營收可望成長3成。

台積電第3季營運表現亮麗，稅後淨利1373.1億元，創歷史新高，季增13.6%，每股純益5.3元。

台積公司第4季營收可望再挑戰新高，台積電預期，隨著智慧手機成長，第4季營收將達124億至127億美元，若以中間值125.5億美元計，將季增3.4%。惟台積電第4季營收成長幅度低於樂觀派預估的季增8%至10%。

台積電全年營運展望樂觀，預估美元營收可望成長3成，超越整體晶圓代工業成長2成水準，展現製程技術領先優勢。

針對法人關心的客戶重複下單與供應鏈庫存問題，總裁魏哲家表示，台積電沒有客戶重複下單問題，儘管一段時間可能會有庫存調整，不過，5G與高效能運算需求可望延續多年，對先進製程需求會持續至2022年。

因應5G與高效能運算對先進製程強勁需求，台積電今年資本支出金額將約170億美元，達到先前調高後的160億至170億美元的高標。

台積電法說會前，外資先啟動一波調升目標價及盈餘預估，法說後，外資不改偏多的看法。外資圈多數看好後市，維持買進、加碼或優於大盤評等，整體外資對台積電目標價維持最高600元，目標價在500元以上也成為一致的看法。

(時報資訊)