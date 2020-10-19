今年5G正式開台，中華電(2412)近年來積極推廣數位內容，致力於數位內容創作人才的培育，今年已連續舉辦第8屆的「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」，讓孩子藉由賽事故事創作培養創作能力，本屆賽事雖然受國際疫情影響延後開跑，但徵件成果依舊豐碩，本次祭出總獎金34萬。

中華電表示， 「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」是素有「兒童界的諾貝爾文學獎」之稱的繪本創作賽事，在兒童界一直是年度創作賽事，今年除維持往年國小低、中、高年級與國小反毒創作組外，不同於往年賽事，今年特別增開英語朗讀組。本屆賽事雖然受國際疫情影響延後開跑，徵件成果依舊豐碩，國小組、反毒創作組、英文朗讀組報名數逾1,600件。

中華電表示，今年搭載數位文創與配合政府打造台灣成為雙語國家之政策發展，全球知名的Scholastic美國學樂出版集團，也是全美最大童書出版社合作增加「英文朗讀組」組別與獎項，提供六篇精選閱讀讀本篇章讓孩童朗讀參賽，鼓勵盼帶動全台灣孩童學習英語的風氣並鼓勵孩童自小跨足國際，培養國際語言能力。

中華電指出，後疫情時代，教育數位化變革的腳步加劇，本次「FunPark創意說故事 數位繪本創作大賽」祭出總獎金34萬，賽事單位表示，設置獎金的用意在於鼓勵孩童創作，賽事更重要的是期待孩童能從繪本創作、表演/朗讀的過程中，找到並培養出孩童自己未來興趣與專長發展的可能性。「FunPark創意說故事 數位繪本創作大賽」除了鼓勵孩童勇於想像、創作與表演外，更期待透過賽事的參與，讓孩童提早建構數位學習與數位生活的成長模式，協助孩子們養成數位能力。

中華電今年度邀請知名兒童出版社「小魯文化」沙永玲執行長、「悅讀學堂」葛琦霞執行長、知名兒童文學作家張子樟老師以及「咖哩玩劇團」創意總監咖哩姐姐和「智趣王數位科技股份有限公司」單淑娟總經理共同擔任決賽評審，讓兒童繪本創作與表演藝術各領域專業人士親臨現場，給孩童最專業的評比與建議。

(時報資訊)