蘋果iPhone 12新機市場全球預購開紅盤，中美2大市場需求火熱，市場看好取得多數組裝訂單的鴻海(2317)2020年第四季旺季更旺，激勵鴻海今（19）日在買盤敲進下開高走高，最高勁揚3.56％至81.4元，創2個月波段高點，早盤維持逾3％漲幅。

鴻海近期股價於74～79元區間震盪，9月25日起自4個月波段低點止跌回升，近日上攻力道轉強。三大法人亦明顯偏多操作，上周合計買超鴻海達1萬60張，以外資買超達9516張最多、自營商亦買超647張，僅投信仍調節賣超103張。

蘋果14日發表4款5G版iPhone，包括5.4吋的12 mini、6.1吋的12/12 Pro及6.7吋的12 Pro Max，16日開放預購後市場熱度暢旺，中國大陸及美國2大市場紛開紅盤，前者各大電商平台快速售罄，美國部分型號新機交付時間亦延後至11月。

蘋果iPhone 12以鴻海、和碩為主要組裝代工廠，由於市場預購需求暢旺，傳出蘋果緊急追加備貨量，使蘋果iPhone主要組裝廠鴻海及和碩對此加碼招工衝刺產量，第四季旺季業績可望同步受惠，法人看好鴻海第四季營收可望季增近5成，動能可望延續至明年首季。

此外，鴻海16日舉辦首屆「鴻海科技日」（HHTD），正式發表與裕隆合作、命名為「MIH」的電動車（EV）軟硬體開放平台及關鍵零組件等相關技術，目標成為電動車界的安卓（Android）系統，使台灣的電動車產品能更快進入市場、更具競爭力。

鴻海董事長劉揚偉透露，過去大客戶參訪鴻海後，認為鴻海雖有優秀技術，但因未對外開放，以致於外界不知道鴻海的技術實力，對創辦人郭台銘表示「鴻海被低估了」。他對此謹記在心，希望以後將每年固定舉辦科技日，「鴻海研究院」則規畫每季均舉辦科技論壇。

對於與裕隆合資設立的鴻華先進，劉揚偉表示，將聚焦MIH開放平台發展，目標2年內推出與裕隆合作的首款電動車，並希望EV開放平台及關鍵零組件在全球電動車的市占率，能在2025～2027年達到10％、約300萬台規模。

(時報資訊)