生活中的毒無所不在，有些也很難避免，例如空氣污染，因此每天都要好好的幫身體排毒。

排毒必須先減毒，包括戒菸、限酒，然後利用自身已有的排毒系統來釋放毒素。

首先，每日要喝足2000cc的白開水，多喝水促進排尿，可以將身體的塑化劑、含氮廢物排出，如果水喝不夠，要談排毒無異是緣木求魚。

千萬記住，喝飲料、咖啡、濃茶、湯品等不能取代白開水，如果有運動更要再加500～1000 cc的白開水。除了洗腎患者與心臟衰竭患者必須限水以外，請記得多喝白開水。

接著每日要排便，宿便在腸道內越久，腸道菌相會失衡，容易造成腸漏，接著腸毒素就經肝門靜脈長驅而入，增加肝臟解毒負擔。有研究發現，常便秘的患者其乳腺組織細胞異常率會增加，發展成乳癌的機率大增。

再來是排汗，每日藉由運動，或是泡熱水澡、蒸汽浴等方式排汗，可以將部分重金屬毒或是塑化劑毒排出。

充足睡眠也很重要，經常晚睡、熬夜、輪大夜班的朋友，容易有口臭、肝臟酵素異常現象。中國老祖宗的子時、丑時膽肝循環理論相當切實際，也就是晚上11點就應該入睡，以助肝臟自我修復，儲存隔日解毒系統的能量，這是非常重要的排毒觀念。

此外，也要多吃蔬果，經常攝取下列食物，可以幫助肝臟解毒酵素系統運作加分：

十字花科蔬菜：包括綠花椰菜、高麗菜、芥藍、蘿蔔、羽衣甘藍等，其中的異硫氰酸鹽以及吲哚植化素有助肝臟排毒。

大蒜及薑黃：大蒜的含硫化合物、硒元素，以及薑黃中的薑黃素，可以激活肝臟的解毒酵素功能。

綠茶：綠茶多酚和兒茶素也可以活化肝臟解毒系統。

柑橘類、芭樂、奇異果：這類水果富含維生素C，可以促進肝臟製造出更多負責代謝毒素、脂肪以及有害物質的酵素。

蘋果：蘋果最好連皮吃，但注意必須將皮上的農藥及果蠟洗淨，蘋果的不可溶纖維以及果膠，可以提高腸道的排毒效能，減少肝臟解毒的負擔。

醫師簡介/台中市科博特功能醫學診所（Captain Clinic）院長、台北菁英診所功能醫學門診中心營運長、台灣基因營養功能醫學會理事長。

(中時新聞網)