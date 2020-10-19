我駐斐濟代表處日前舉辦慶祝雙十國慶活動，傳出有陸方人員闖入騒擾，爆發肢體衝突。圖為該代表處日前慶祝國慶活動畫面。（取自代表處官網）

我國駐斐濟代表處10月8日舉辦國慶酒會，卻遭大陸外交人員闖入騷擾，引爆肢體衝突，對此，外交部次長曾厚仁表示，我方除當場報警也予嚴厲譴責，至於該事件是否是陸方未來普遍性的行為還是單一個案還在觀察。外交部則已通函駐外館處全面提防。

我國駐斐濟代表處10月8日在當地旅館舉辦國慶酒會，包括斐濟前總理、前第一夫人、政黨領袖、國會議員、政府部門官員等有百餘人出席。外媒「亞太報告」19日報導，在斐濟發生嚴重外交事件，有2名大陸外交官在台北代表處慶祝酒會現場，攻擊台灣代表團成員。

曾厚仁今天在立法院外交國防委員會面對立委詢問時表示，事情發生後，我們駐斐濟代表處就立即回報，2名中國大使館的中共的外交官先是在現場四處張望，離開後不久又很快回到現場，在外面大聲叫囂，幾乎要破門而入，我方人員出來阻止，雙方發生肢體上的衝突。

他說，我方當時也把這樣的情況立即請當地警方處理，並將相關人證物證交給警方，處理的後續狀況「我們還在密切觀察當中」。

曾厚仁強調，對於此事，外交部非常遺憾，也譴責中國駐外人員以這樣子的方式來破壞我們在非常和平理性情況下所進行的活動，「老實說，這還是很少見的」。

此事是否代表中方未來可能對我國在國外舉辦的慶典進行騷擾？他說，該行為是否代表普遍行為還是是單一事件，我們還在觀察當中。不過，對於中方外交人員這種非理性的做法，我們予以譴責，據他所知，過去即使有衝突也沒有到如此嚴重的地步，當場雙方都有受一些小傷。

外交部指出，2名大陸外交人員主要是要了解斐濟政要有誰來參加，但駐館人員請他們離開，他們不肯，因此發生衝突。事件發生後，外交部已通電各駐外大使，未來要特別提防中方以攻擊方式危及我國其他館處和其他公開慶典。

(中時 )