美國國防部的最新研究實驗報告發現，在滿座的情形下，只要戴口罩，乘客在機艙內感染新冠肺炎的風險極低。

據路透報導，此項實驗是由國防部旗下的國防高等研究計劃署（DARPA）與飛機製造商波音（Boeing）等共同參與，使用的機型是聯合航空的波音777、767客機，對象為軍人、及其家族。實驗調查發現，假設機上滿座一人感染，在全員不在艙內移動的情形下，戴口罩乘客的頭部周圍的「呼吸領域」，具感染性的漂浮粒子比率約0.003%；艙內的急速空氣循環及通風系統可以在6分鐘內抽走大約99.99%的粒子，要吸入足夠的病毒粒子，需要54小時的飛行時間。

此項實驗進行了半年，在維吉尼亞州杜勒斯國際機場進行，實驗次數300次，分別是空中飛行38小時、地面54小時，在空氣釋出和新冠肺炎同樣大的病毒粒子，並設置42個象徵乘客的感應器，在數千回的咳嗽中，約有1.8億顆粒子釋放到機艙中。

美國聯合航空第三季大虧，營收25億美元，年減78%。這項調查認為，只要搭機時戴口罩，感染新冠肺炎的風險極低，替飽受疫情重創的航空業帶來新的鼓舞。

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(中時新聞網)