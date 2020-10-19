新北市第25座以彈跳為主題的特色公園今(19)天上午在林口正式啟用，以丘陵和台地作為基地之設計概念，結合棒棒糖繽紛色彩與各式彈跳床，充滿童趣的色彩，跑跳間的孩子，除了孩童可以像跳跳糖般開心彈跳，也讓林口居民多了一處可供休息玩樂的空間。

新市府自2019年成立跨局處工作小組，推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，年底前預計至少完成50處共融特色遊戲場及3處全齡化公園，今啟用的林口區市17跳跳糖兒童遊戲場為其中編號第25座特色公園。

特色公園內主要雨林口丘陵和台地作為基地設計概念，讓孩童能在內攀爬玩耍，另外也結合各式彈跳床，讓孩童能夠玩得盡興。（李俊淇攝）

吳明機副市長表示，林口區這幾年發展得非常迅速，也是新北市平均年齡最年輕的區，新跳跳糖兒童遊戲場不僅考慮小朋友需求，也設有大朋友的體健設施、以及提供全家跑步的PU跑道，全場域無障礙，身障坐輪椅的朋友也可以一起進來彈跳同樂。

議員蔡淑君說，此處是由市場處提供近千坪土地，當時林口有許多土地都是已經重新規劃好的，但暫時並未有需求，最後經跨局處開會協調，才讓這邊變成特色公園；當初考慮這個附近沒有公立學校，附近居民需要跑步，所以才會考慮在此處興建公園，並在內設置PU跑道，但主要設置還是專給孩童使用。

林口區公所表示，林口區內大部分公園皆為小型鄰里公園，從2017年起著手進行公園遊戲場大改造，除了遵循本市特色共融遊戲場政策外，並採衛星公園概念，每個公園賦予不同的主題，林口區在年底前還有立功及立言公園也將會陸續啟用，將成為新北市特色公園密度最高的地方。

(中時 )