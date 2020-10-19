10月16日，安徽省安慶市中級人民法院對安徽中醫藥大學前校長王鍵受賄案作出一審公開宣判，以受賄罪判處其有期徒刑10年。此前的6月24日，中共中央紀委大陸國家監委網站發布通報，王鍵因嚴重違紀違法被開除黨籍，按規定取消其享受的待遇。

今年以來，大陸紀檢部門共通報近30名高校（大專校院）廳局級領導被查處，其中高校黨委書記、校院長占比超七成。

1月8日，中央紀委國家監委網站發布消息，中國傳媒大學原黨委常委、副校長蔡翔被開除黨籍、開除公職。這是今年公開通報的第一例高校領導被查處的消息。而最近被查的，則是10月13日落馬的北方工業大學黨委副書記、校長丁輝。

截至目前，今年共有17名高校領導接受紀律審查和監察調查，其中黨委書記6名，校院長7名；共有11名高校領導被「雙開」（開除黨職及公職）或開除黨籍（被查時已退休），其中黨委書記3名，校院長4名。

除中國傳媒大學和廣州民航職業技術學院分別是大陸教育部和交通運輸部的部屬院校外，其餘均為省管高校，涉及上海、廣西、黑龍江、廣東、雲南、吉林、山東、安徽、內蒙古、北京、四川等10餘個地區。

(旺報 )