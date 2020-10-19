港男陳同佳來台投案引爆台港政府間政治角力，《人民日報海外版》今天刊出署名「新華社記者」並以「從陳同佳案看民進黨的政治算計」為題的評論文章，表示，民進黨不斷以各種藉口製造障礙、多番阻撓，對刑事案件做政治操作，罔顧社會公義和司法公平。

這篇評論稱，陳同佳去年10月在香港出獄前，曾表示有意赴台自首，卻被民進黨以「背後有政治操作」、「循司法互助機制處理」為由拒絶入境。當時就有分析指出，民進黨阻撓陳赴台自首是出於政治考慮，由於正逢台灣總統大選，陳赴台對民進黨來說可能會引發意想不到的麻煩。

評論說，如今一年過去，近日陳同佳再度表明有意赴台自首，受害人家屬也發出致陸委會的公開信，希望台當局簡化程序，儘快讓陳赴台投案，但民進黨當局又是虛與委蛇，並再次搬出「司法互助」的擋箭牌。

評論批評，香港特區政府一再申明，香港當前沒有法律容許將陳同佳移送台灣，也沒有法律與台灣進行刑事司法協作，民進黨卻仍堅稱陳同佳赴台須通過「司法互助機制」處理，明眼人都看得出來，這完全是強人所難，故意將簡單事情複雜化、法律問題政治化。

評論說，事實上，台方完全可以按一般自願自首情況處理，可參考港台處理2016年「石棺藏屍案」的方式，透過兩地警務合作的渠道予以安排。

評論說，民進黨的真實目的，顯然是想利用陳同佳案，迫使香港特區政府與台灣展開所謂「政府間」協商、啟動「司法互助」。

(旺報 )