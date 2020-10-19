中國大陸科技巨頭阿里巴巴19日宣佈，將透過淘寶中國投資280億港元，間接收購在中國大陸以「歐尚」及「大潤發」經營大賣場的高鑫零售約51％股權；完成購買股份後，淘寶中國將須就高鑫零售全部已發行股份提出強制性無條件全面收購，作價每股8.1港元。消息公布後，高鑫零售股價狂飆近18％。

阿里巴巴刊載於香港聯交所的公告稱，淘寶中國將向Auchan Retail International S.A.及其附屬公司收購吉鑫控股有限公司合共70.94％股權，後者持有高鑫零售約51％股權。購買股份後，阿里巴巴連同其關聯方將持有高鑫約72％的經濟權益，而阿里巴巴會將高鑫綜合入帳至其財務報表中。

根據「香港公司收購及合併守則」，完成股份購買後，淘寶中國將須按每股8.1港元（即淘寶中國就股份購買應付的價格）的要約價，就高鑫全部已發行股份提出強制性無條件全面收購要約，淘寶中國可能須額外支付最多約170億港元收購其他股東持有的高鑫股份。

路透報導，淘寶中國提出的收購價較高鑫零售上週五（16日）收盤價7.93港元溢價約2.1％。截至10點38分，高鑫零售上漲1.41港元，報9.34港元，漲幅達17.78％。

(工商 )