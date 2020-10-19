曾治豪18日錄中天綜合台《小明星大跟班》，受疫情影響，他演出機會相比以往減少許多，收入從原本4、5萬，到現在得在女友服飾店打工維持3萬收入，但個性正向的他依舊樂觀，「經濟狀況還算可以，房貸、車貸可以負擔，只是有些路人不免冷言冷語，爸爸走了變這樣，我謝謝他，不會生氣，求主憐憫，希望他以後不能講話，牙齒全掉光……沒啦！」他與交往近5年的女友確定信仰後，已2年沒開機，他笑稱婚後一定大解放。

曾治豪坦言大陸有戲劇找上門，但前提是他要過去對岸一年，但為了女友以及怕自己抵擋不了誘惑而暫緩，「深怕半夜鬼敲門，以前在深圳有被敲過，但我沒開門，隔天有跟女友報備」。他認為女友對他還沒有像夫妻般的信任，「交往中確實有些事情」，原來兩人交往第1年，他有天喝醉，在樓下沙發跟其他女生語音聊天，劈頭就說：「妳現在方便說話嗎？」

當時女友在樓中樓聽得一清二楚，曾治豪也承認自己算是精神出軌，後來兩人開誠佈公深談，他開始努力為女友建立信任感，兩人更一起接受教會的婚姻輔導。關機兩年多，被問到是否有情慾爆發的瞬間，他笑回：「現在看她會有興奮感，像新的一樣，當彼此有情慾就一起聽詩歌冷靜。」兩人預計最快明年結婚，最晚則到後年，他擔心女友超過35歲後，帶小孩會相對辛苦。

(中時 )