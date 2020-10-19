擔任火箭總管長達13年的莫瑞，如今隨著火箭在今年西區準決賽淘汰出局，黯然選擇自行請辭下台，總算稍微稍解NBA與中國大陸之間的緊繃關係，他也在19日買下休士頓當地最大報紙《休士頓紀事報》一整個版面，用粗體字寫著，「哈登改變了我的生活！」

「一整版都要獻給哈登，他不僅改變我的生活，也給籃球這項運動帶來革命性變化，更重要的是還在繼續，」莫瑞表示，「因為哈登的存在，籃球打法變得與眾不同，在世界上的每個角落，年輕的天才球員都在學習與模仿他的打法。」

「我不敢相信我無法再跟哈登進行一次戰略性溝通了，我喜歡跟他一起努力，讓他的隊友霍華、保羅與韋斯布魯克等人進入火箭這個大家庭，」莫瑞表示，「我會繼續全力支持哈登在休士頓贏下NBA總冠軍，這就是故事該有的結局。」

莫瑞最後感謝休士頓與火箭球迷的支持，但從他這次大動作表明自己跟哈登的親密關係，可以感覺到他根本不認為自己這麼多的球隊運作或交易有任何錯誤，就算霍華、保羅與韋斯布魯克等人都在火箭待得很不開心，莫瑞也可以直接無視！

(中時 )