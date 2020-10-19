日友(8341)第3季受惠台灣與北京地區醫療廢棄物處理量增加，獲利可望呈現季增的局面，第4季在醫療廢棄物穩定且事業廢棄物持續增加，營收及獲利將聯袂揚升，2020年全年度業績將較2019年成長，法人預期，EPS有機會挑戰9元以上，2021年在彰濱二廠產能利用率持續提升，以及北京潤泰二廠將可貢獻全年度營運，成長腳步將持續下去。

日友2020年，受惠彰濱二廠產能利用率持續提升，加上北京潤泰二廠今年投產，預估貢獻全年營收1.5~2億元，醫療廢棄物穩定且事業廢棄物持續增加之下，法人預期，日友今年營收年增率將達1成，稅後盈餘將小幅成長，EPS有機會挑戰9元以上。

日友在台的彰濱廠2座焚化爐單月產能利用率現在已經提高為8成。新冠肺炎疫情後，中國大陸當局更重視醫療廢棄物的處理，日友山東日照及山西運城廠明年正式營運。另外，日友在江蘇宿遷廠已取得環評通過，明年初即將動工，在各廠陸續加入後，日友2021年營運量能將可提升。

(時報資訊)