繼台積電後，聯電(2303)預計下周四(29日)下午舉行線上法人說明會，外資法人預期，8吋晶圓代工產能供應吃緊加上漲價效益，看好聯電第4季業績可望持續攀高，將續創單季營收歷史新高紀錄。

聯電第3季營運表現暢旺，產能利用率逼近滿載，季營收達448.7億元，季增1.09%，略優於預期，並創下歷史新高紀錄。

外資預期，在面板驅動IC、電源管理晶片等需求暢旺，加上中國大陸晶圓代工廠中芯國際遭美國制裁，使得8吋晶圓代工產能吃緊，預估第4季代工價格可望調漲5%，因此推升聯電第4季營收再比第3季小幅成長，且產能吃緊情況將延續到明年。聯電今天股價開高走高，盤中漲0.95元至31.6元。

聯電受惠於8吋晶圓供不應求，代工價格調漲，加上可望有轉單效應，外資先前啟動一波目標價調升潮，最高目標價45元。

歐系外資先前發布研究報告，表示晶圓代工廠聯電受惠於8吋晶圓供不應求，調高聯電今明年獲利預估，並將投資評等調升至買進，目標價由15元調高到45元，是目前外資圈給予最高的目標價。

歐系外資預估，8吋晶圓價格今年第四季至明年首季平均單價增加5%，聯電受惠於28奈米放量，加上中芯遭美國制裁，聯電也可望從中得利。

(時報資訊)