國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周日呼籲採取重要措施，以解決部分國家越來越無法維持下去的債務負擔，並敦促債權人與債務人儘早展開債務重組程序。

喬治艾娃表示，G20主要經濟體同意官方償債計畫展延6個月，雖有助於受新冠肺炎疫情打擊的低收入國家，但仍需要採取更緊急的行動。

她在30國集團前決策官員與學者主辦的線上活動表示：「我們爭取了一些時間，但我們必須面對現實，即前方還需要更多果斷的行動。」她並呼籲債權人與面臨債務困境的國家立刻啟動債務重組。

她表示，這件事做得太少、太晚都將令債務人付出高昂代價，對債權人亦然。她並警告全球債務將在2021年達到國內生產毛額（GDP）的100%，而主權債務違約的負面影響恐將迅速擴散。

對全球債務水位急速升高的擔憂正在加劇，尤其是那些因新冠肺炎大流行病、旅遊業衰退及油價下跌而受到重創的中低收入國家。「暫停債務償還倡議」（DSSI）雖已讓44個國家推遲了50億美元債務，並將資金用於緩解新冠危機，但由於民間債權人並未參與，以及中國未能納入所有國有機構，使這項計畫的有效性打了折扣。

(時報資訊)