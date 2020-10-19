宇峻(3546)與智冠(5478)子公司遊戲新幹線昨天聯合舉辦《三國群英傳M》百萬獎金爭霸賽，持續維持《三國群英傳M》熱度，雙方也宣布「全聯PXGo!」首次遊戲聯名合作即將啟動，到明年第1季將再投入3000萬元行銷費用，配合12月初在台北舉辦的資訊月福袋銷售，宇峻今年第4季營收有望挑戰新高。

宇峻目前主力三款遊戲，分別為《三國群英傳M》、《三國群英傳：霸王之業》及《拉斯維加斯娛樂城》，又以今年2月上市的《三國群英傳M》占比4成較大，目前遊戲DAU約7萬人，MAU達15萬人，10月27日再次進行大改版，維持遊戲熱度。

遊戲新幹線副總經理張益民表示，《三國群英傳M》即將與「全聯PXGo!」啟動跨界聯名活動，這是全聯首次與遊戲合作，希望透過彼此的行業服務特性和能量，開創出新客層相互推動的火花，預計撒出2000萬福利點數。

接下來宇峻新遊戲推出及授權仍相當豐富，《三國群英傳M》預計明年2月在星馬、3月在印尼、4月在泰國、第3季在日本上市，由宇峻發行，找行銷找在地廠商合作，大陸部分也正在接洽中。

10月20日則推出新手遊《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》，11月《sin七大罪～魔王崇拜～》上市，《sin七大罪～魔王崇拜～》9月已在星馬上市，預計明年第2季再推日本。此外，代理弘煜的《燐光4》將在明年第2季推出，第3季也將在日本上市。

此外，2021年第1季還有單機版的《三國群英傳8》，以及宇峻IP授權開發、而後代理的《幻世錄》搶市。影視IP授權部分，宇峻授權、日本廠商製作，2021年第3季《幻想三國誌》動畫將會上市，預計先推出10集左右，在台港澳、日本、大陸網路平台播出，宇峻則拿到遊戲開發權，可以轉授權或自己開發新遊戲。

(時報資訊)