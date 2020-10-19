《紐約郵報》上周踢爆民主黨總統候選人拜登次子韓特送修筆電內電郵的內容，披露韓特與烏克蘭公司掛勾等證據，烏克蘭國會議員德卡奇（Andrii Derkach）16日再爆料還有「第2台筆電」，而且能夠證實有「國際貪腐」的情形。

《紐約郵報》踢爆民主黨總統候選人拜登次子韓特送修筆電內電郵的內容，披露韓特與烏克蘭公司掛勾等證據。

綜合美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國媒體《野獸日報》（Daily Beast）18日報導，烏克蘭國會議員德卡奇16日在臉書爆料，韓特（Hunter Biden）的另一台筆電已經轉交給烏克蘭警方。

報導指出，德卡奇在臉書貼文中指出，韓特的這台筆電實際上是由烏克蘭天然氣公司「Burisma」創辦人Mykola Zlochevsky的2名代表所使用，裡頭「存有能夠證實國際貪腐的事實」。

他說，筆電目前已經轉交給烏克蘭執法部門，2名「Burisma」的代表「將在接下來的刑事調查過程中擔任證人」，並且準備好為拜登父子涉及國際貪腐的情事「作證」。德卡奇還強調，「最重要的是，這些人不是最後的證人，也不是最後的筆電。」

韓特曾於2014年起擔任「Burisma」的董事會成員，他父親拜登的競選團隊至今矢口否認韓特在烏克蘭任職期間有過任何不法勾當。

不過德卡奇的爆料仍受到外界質疑，今年9月，他才被美國財政部認定為「俄羅斯特工」，為莫斯科工作「超過10年」，當時美國財政部發布新聞稿指出，「德卡奇和俄羅斯情報局（Russian Intelligence Services）有密切關聯」，「直接或間接參與、贊助、隱藏、或以其他任何方式進行外國勢力干預行動，以試圖破壞即將到來的2020美國總統大選」。

美財政部指控他洩漏經過重新編輯的音檔給美國媒體，利用美國的親俄羅斯遊說團體來散佈有關美國官員的不實資訊。

德卡奇實際上也和川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）關係密切，朱利安尼先前曾公開在基輔和德卡奇會面，德卡奇甚至將兩人的合照上傳到臉書。

13日，《紐約郵報》（New York Post）刊出重磅報導，揭露韓特在2015年和「Burisma」董事顧問波茲哈施奇（Vadym Pozharskyi）的電子郵件內容，引爆「電郵門」醜聞，顯示韓特曾幫忙引薦波茲哈施奇給父親拜登，另外也公布一系列韓特的私密照片。

《紐約郵報》指出，相關資料是朱利安尼的律師所給，朱利安尼的律師則是從德拉瓦州筆電維修站老闆麥凱塞克（John MacIsaac）那裡取得。麥凱塞克稱，一名人士將筆電送修後就未取回，他後續將筆電交給聯邦調查局（FBI），不過轉交前先將筆電硬碟內容備份，並且將資料交給朱利安尼的律師。《野獸日報》指出，麥凱塞克支持川普。

《紐約時報》（New York Times）日前報導，莫斯科利用朱利安尼散播不實資訊以打擊拜登。

(中時新聞網)