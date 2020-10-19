台中市議員周永鴻19日在議會質詢，針對經發局多項活動、行銷計畫和補助預算就浮濫編列了近1.5億元，較108年增加7600多萬；周永鴻痛批，經發局本應為台中的工商業長遠發展提供協助，卻只會辦煙火式的活動還有效用不明的計畫，浮編的預算都應該刪除。

周永鴻指出，牛津大學研究顯示，台灣今年的防疫和經濟表現在今年都是前段班，非常難得，而這還是在許多活動因為疫情取消或延期的情形下。周永鴻指出，市府原應藉此機會檢討並調整各種行銷活動，在國際情勢發生重大轉變的此時進行更完整的產業部署，但經發局卻反其道而行，大幅增列活動預算。

周永鴻說，市府宣稱購物節1塊錢就能創造223元消費，既然效益如此驚人，那需要的預算應該可以減少，只專心辦購物節就好，但仍新增活動或在活動上加碼；台中歡樂購只在之前台中購物節結束後被經發局長張峯源提及將於年底辦理，之後就沒有後續規劃的消息，卻在預算書上用短短十個字說明編列1500萬，平均一個字居然就要150萬。

「辦理台中糕餅節暨特色伴手禮、酒類等產業推廣計畫」明年編列950萬，加碼340萬，「辦理五金展、木工機展等重要產業策展推動計畫」沒有具體指出為哪些產業策展和規劃，也新增600萬。而台中購物節明年也列3100萬，較今年增加100萬。他批評，市府草率說明就想編列龐大預算。

周永鴻要求經發局說明，像是「補助台中市工商發展投資策進會辦理中小企業服務中心各項座談訓練講習會及投資服務、招商等相關作業費」3400萬，「補助依法並經主管機關許可設立之同業公會、本府許可成立之政府捐助經濟事務財團法人或經本局審認申請補助之計畫有助會展及產業發展性質者」300萬以及「協助中小企業申請中央資源及配合經濟部辦理地方產業創新研發推動業務經費」220萬等。

(中時 )