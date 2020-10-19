蘋果（Apple）iPhone 12系列當中2款6.1吋螢幕的機種，也就是iPhone 12以及iPhone 12 Pro將在10月23日正式上市。有意入手的朋友，或許你正在考量為iPhone 12系列添購合適的保護殼。不僅如此，蘋果官網已正式公佈了iPhone 12系列的維修價格，是否要為加購合適的手機保險服務，或許也是你購入新機之前需要妥善考量的一點。

根據蘋果官網資訊，iPhone 12 Pro以及iPhone 12（螢幕6.1吋OLED材質）在超過保固期後，螢幕維修費用皆是NT$8190。與iPhone 11 Pro、iPhone XS、iPhone X等5.8吋OLED螢幕的機種相同。對比2019年iPhone 11系列上市時，iPhone 11 Pro的螢幕維修價格NT$8990來相比，略減NT$800。但是若以iPhone 12對比iPhone 11來說，改用OLED螢幕材質後，維修價格上調至NT$8190則是比iPhone 11/iPhone XR的螢幕維修價NT$6090貴了NT$2100，代表手滑摔壞螢幕的代價更高了。

iPhone 11、iPhone XR這兩款採用6.1吋LCD螢幕材質的機種，螢幕維修價格是NT$6090，比2019年公佈的NT$6490來說，則是降價NT$400。iPhone 11 Pro Max以及iPhone XS Max（6.5吋OLED材質）的螢幕維修費用則是NT$9890，比2019年的NT$10790，則是調降NT$900。

其餘損壞的部分，iPhone 12 Pro與iPhone 12的維修價格各是NT$16590、NT$13650。iPhone 12 Pro的其餘損壞維修價格同樣跟iPhone 11 Pro、iPhone XS、iPhone X一樣，比2019年的NT$17990來說，小幅調降NT$1400。iPhone 11以及iPhone XR其餘損壞的部分價格則是NT$12290，對比2019年的維修價格來說，下調NT$700。

而電池維修價格的話，iPhone 12、iPhone 12 Pro的電池維修價格是NT$2050，與iPhone 11系列、iPhone XR、iPhone XS系列以及iPhone X相同。其餘iPhone SE(第2代）、iPhone SE、iPhone 6系列、iPhone 7系列以及iPhone 8系列的電池維修價格都是NT$1490。

對比之下，蘋果官網指出，如果有加購適用於iPhone 12系列的 AppleCare+ 服務專案，其中包含兩次意外損壞事件，可以用來涵蓋 iPhone 的螢幕維修或其他類型的損壞，例如液體損壞或背面玻璃。每次維修均需收取自付額。螢幕維修價格是NT$900，其餘損壞的費用則是NT$3200。對比沒有加購的費用來說，大幅降低不少。因此是否要加購AppleCare+，或是電信商、通路上推出的手機保險，有意選購iPhone 12系列的消費者，可多加考量。

(科技)