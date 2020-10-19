前高雄市長韓國瑜遭罷免後持續沉澱，但有不少鐵粉仍心疼韓遭罷免，更希望他再戰政壇。桃園市議員王浩宇昨在臉書提及，「後悔罷韓」是本月Google的爆紅關鍵字，他質疑有股力量正在帶風向，鋪陳王者再起的聲浪。對此，臉書粉絲專頁「歷史哥澄清唬」諷刺表示，不管是不是有人帶風向，但可以確定「罷王」應該不會有人後悔。

王浩宇昨天在臉書指出，「後悔罷韓」是本月Google的爆紅關鍵字。光是過去10天就有超過36篇新聞以後悔罷韓為主題，包含夜市沒人、路不平、民進黨洗腦都成為相關關鍵字，相關新聞的流量成長了300%以上，韓國瑜聲量也持續回升。他說有股力量正在帶風向，鋪陳王者再起的聲浪。

對此，臉書粉絲專頁「歷史哥澄清唬」諷刺表示，王浩宇真的知道「後悔」兩個字是怎麼出現的嗎？該粉專直言，不管是不是有人帶風向，但可以確定「罷王」應該不會有人後悔。

網友則回應表示「我好希望我後悔，前提是罷掉我才可以後悔，王浩宇請給我後悔的機會」、「罷韓是高雄的事，讓高雄人自己去判斷。但是罷王是全台灣的事，台南人也很關心啊」、「就罷免成定局，也沒啥好後悔，王浩宇還是先關心自己罷免投票吧」、「他確定他不是韓粉嗎？沒有韓國瑜就活不下去的粉絲」、「當初韓當選不也一堆人在帶『後悔投韓』、『高雄人後悔了』、『選後估狗九二共識才後悔』之類的風向」。

(中時新聞網)