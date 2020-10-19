陸工業生產加快 高技術和裝備製造業增長更快，大陸國家統計局19日公布資訊顯示，前3季度，全國規模以上工業增加值年增1.2％，上半年為下降1.3％。其中，第3季度增長5.8％，比第二季加快1.4個百分點。9月，規模以上工業增加值增長6.9％，增速比8月加快1.3個百分點，連續6個月增長。

前3季度，分經濟類型看，國有控股企業增加值年增0.9％；股份制企業增長1.5％，外商及港澳台商投資企業增長0.3％；私營企業增長2.1％。

分三大門類看，採礦業增加值為年降0.6％，降幅比上半年收窄0.5個百分點；製造業增長1.7％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長0.8％，上半年分別為下降1.4％、0.9％。

前3季度，高技術製造業、裝備製造業增加值分別年增5.9％、4.7％。從產品產量看，前3季度，載貨汽車，挖掘、鏟土運輸機械，工業機器人，集成電路產量分別增長23.4％、20.2％、18.2％、14.7％。

1-8月，全國規模以上工業企業實現利潤3兆7167億元，年降4.4％，降幅比1-7月份收窄3.7個百分點。9月份，製造業採購經理指數為51.5％，比8月份上升0.5個百分點，連續7個月位於臨界點之上。

(旺報 )