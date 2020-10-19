施姓男子不滿就讀北市某明星小學的女兒，去年在校遭男同學暴力霸凌，要求男生班上的林姓女導師「交人」遭拒，2度當面辱罵林女「白痴」、「可恥」，事後林女受不了，也在施男女兒面前狂罵施男「智障」、「白痴」，雙方互控公然侮辱，檢察官將施、林2人都起訴。

起訴指出，施男因認為就讀北市大安區某知名國小的女兒，去年9月24日在學校操場，被林女任教班級的男學生暴力相向，翌日出面要求林女找出該名男學生，但遭林以保護學生為由拒絕，雙方發生爭執。

去年9月早上，施男送女兒上學，在學校門口遇見林女，當場辱罵「你白痴喔」、「白痴」，去年11月23日上午，施男到學校參加校慶活動，在操場司令台前，對著眾多觀賞校慶節的家長、師生面前，指名帶姓罵林女「可恥」。

去年12月25日上午，林女在校門口遇上送女兒到校參加耶誕節表演活動的施男夫婦，也控制不住情緒，當眾罵施男「智障」、「你這個博士是個白痴」。事後，林、施互控對方公然侮辱。檢察官依法起訴2人。

(中時 )