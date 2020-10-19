東京奧運受疫情影響，將改為明年7月23日至8月8日舉行。教育部體育署長張少熙今天在立法院表示，我國選手一定會參加明年的東京奧運，即使有些國家不參賽，我國也會參賽到底。

教育部長潘文忠今天到立法院進行施政報告，民進黨立委黃國書質詢指出，東京奧運將在明年7、8月舉行，依照目前的狀況，除非屆時發生世界大戰，否則東奧一定會舉行，不會取消。

黃國書問，我國一定會參加東京奧運嗎？如果美國、加拿大等體育強國不參賽？我國也會參賽嗎？

張少熙回應，因應東奧，我國已做好做完善的準備，在左營訓練中心，若有選手染疫，都已訂好標準作業程序；而選手出發前往東京，包括包機、轉機、在東京的住宿及回台後的居家檢疫，所有防疫備戰都準備好了，我國的原則是，一定要參賽。

黃國書說，屆時如果共軍軍機仍不斷繞台，兩岸關係緊張，我國也會參加東奧嗎？張少熙點頭表示，除非日本宣布停辦東京奧運，否則不管如何，我國都會參加。

(中時 )