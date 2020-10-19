根據大陸國家統計局19日公布資料，前3季度，服務業實現穩步復甦。第3季度，服務業增加值年增4.3％，增速比第2季度加快2.4個百分點。前3季度，資訊傳輸、軟件和資訊技術服務業，金融業等現代服務業行業增加值分別增長15.9％、7.0％，分別比上半年提高1.4、0.4個百分點。

前3季全國服務業生產指數較去年同期下降2.6％，降幅比上半年收窄3.5個百分點；其中，9月份增長5.4％，比8月份加快1.4個百分點。1-8月份，規模以上服務業企業營業收入較去年同期下降2.5％，降幅比1-7月份收窄1.3個百分點；其中，資訊傳輸、軟件和資訊技術服務業增長11.4％。

9月份，服務業商務活動指數為55.2％，比8月份上升0.9個百分點。其中，交通運輸、電信互聯網軟件、住宿餐飲等行業商務活動指數保持在60％以上。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為62.2％，比8月份上升0.9個百分點。

(旺報 )