去年丁小芹在律師陪同下，針對先前商標涉侵權的事件開道歉記者會。資料照片粘耿豪攝

藝人丁小芹從5年前起陸續在拍賣網站販賣假的名牌包，詐騙12名買家，一審依加重詐欺罪判囚3年6月，她公開道歉並求法官給她緩刑，二審認為5年內曾因另件詐欺案被判刑不符合規定，但考量她與被害人達成和解並賠償改判2年半，她提上訴，最高法院駁回定讞。

丁小芹在2015年8月至10月間、2016年4月至5月間，在旋轉、蝦皮等拍賣網站平臺刊登不實拍賣訊息，讓12位買家陷於錯誤，分別下標購買13次，並陸續完成匯款、每筆金額728元至4萬0000元不等，丁小芹因而詐得款項。

部分買家收到仿冒商標商品，部分買家只收到品名不符或新舊程度迥異之商品，部分買家未收到商品，各買家才知道受騙，而報警處理，新北地方法院將她依加重詐欺等罪判刑3年6月。

案經上訴，智慧財產法院考量丁小芹坦承犯罪，且沒有與他人組織犯罪集團、多層次分工的情形，也沒有詐取巨額款項，且事後積極努力，已與大多數被害人、商標權人達成和解，全額賠償他們的損失。

合議庭指出，丁小芹在2019年9月24日召開記者會，公開向各被害人及商標權人致歉，向社會大眾呼籲尊重智慧財產權之重要性，可以證明她已深知悔悟。

法官考量丁小芹詐得的財物價值，以及她需獨力承擔家計、現從事家具行兼職、時薪200元、收入不穩定的經濟狀況，即使對她科以法定最低刑度，刑度仍然過重，有情輕法重的情形，減輕其刑後判刑2年6月，丁不服提上訴，最高法院認為不符合法律程式，判決駁回。

(中時 )