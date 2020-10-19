被封為「最辣星二代」的24歲美國女星艾爾蘭鮑德溫 (Ireland Baldwin)，以豪放、火辣的穿搭風格在網路上吸引超過62萬人追蹤。近日，她在個人社群平台上曬出一系列惹火內衣穿搭照，不僅好身材全看光，「害羞粉紅圈」也差點出來見客。

身為好萊塢男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)的女兒，艾爾蘭鮑德溫承襲了爸爸的明星光環，不僅進入時裝界成為模特兒，還經常在IG上曬出火辣的穿搭照大秀曼妙身材來吸引網友的目光，成為迅速竄紅的性感網紅。

日前，艾爾蘭鮑德溫為了幫知名內衣品牌「EATS LINGERIE」做宣傳，特別曬出一系列惹火內衣穿搭，只見她穿著紅色蕾絲內衣褲，微微透視並超低胸的設計，使她前凸後翹的好身材及飽滿的雙球完美呈現，但不少網友也注意到內衣似乎包不住豐滿雙峰，「粉紅色乳暈」若隱若現瞬間吸引超過3.6萬人按讚。

網友紛紛留言「媽媽應該有叫你要穿衣服但千萬別聽她的」、「要噴鼻血了」、「我看到了粉紅色邊緣」。

(中時新聞網)