神腦國際企業工會理事長陳政國今年5月遭解雇，勞動部裁決委員會認定資方打壓工會，解雇無效，台北地院也裁定，資方應在訴訟期間讓陳政國回復原職，但神腦國際至今不願遵守。

包括桃產總等多個工會代表19日到總統府陳情、聲援陳政國，指《勞動事件法》被蔡英文總統視為重要政績，結果由國營企業轉投資的神腦國際卻視之如無物。工會成員戴上神腦董座賴勁麟的面具，扛著綁有塑膠袋的竹竿，諷刺該法被官派的董事長當成是「塑膠」。

工會成員戴上神腦董座賴勁麟的面具，扛著綁有塑膠袋的竹竿，諷刺該法被官派的董事長當成是「塑膠」。（黃世麒攝）

(中時 )