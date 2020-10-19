神腦解雇工會理事長 勞團諷把勞動事件法當「塑膠」 11:182020/10/19 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 工會成員戴上神腦董座賴勁麟的面具，扛著綁有塑膠袋的竹竿，諷刺該法被官派的董事長當成是「塑膠」。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 神腦國際企業工會理事長陳政國今年5月遭解雇，勞動部裁決委員會認定資方打壓工會，解雇無效，台北地院也裁定，資方應在訴訟期間讓陳政國回復原職，但神腦國際至今不願遵守。 包括桃產總等多個工會代表19日到總統府陳情、聲援陳政國，指《勞動事件法》被蔡英文總統視為重要政績，結果由國營企業轉投資的神腦國際卻視之如無物。工會成員戴上神腦董座賴勁麟的面具，扛著綁有塑膠袋的竹竿，諷刺該法被官派的董事長當成是「塑膠」。 工會成員戴上神腦董座賴勁麟的面具，扛著綁有塑膠袋的竹竿，諷刺該法被官派的董事長當成是「塑膠」。（黃世麒攝） (中時 ) #工會 #神腦 #神腦國際 #國際 #解雇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 30萬翻成3千萬 小業務靠「關鍵4小時」 36歲賺到財務自由 19:002020/10/18 財經 腦麻拚帕奧1／光走路就很困難 腦麻女「滾」出多彩人生 07:412020/10/19 社會 社論／NCC不能是民進黨附隨組織 04:092020/10/17 時論廣場 博弈遊戲搶市 決勝海外 04:102020/10/18 財經要聞 職場達人－遊戲頻道YouTuber 魏巍累積職涯養分 開啟人生另一條路 04:102020/10/17 產業特刊 腦麻拚帕奧3／經費短缺仍奪雙金 冠軍滾球妹想進帕奧爭光 07:412020/10/19 社會 AI軟體輔助識別動脈瘤 04:102020/10/19 兩岸新聞 老公指名寶雅「銅板價」清潔神物 網爆囤貨潮：相見恨晚 23:112020/10/18 生活 周曉涵西裝大開「洩D級曲線」 超凶內衣視角曝光 11:512020/10/17 時尚 川普挨轟 滿腦只想股市不在疫 04:092020/10/17 國際大事 生活熱門新聞 變天！颱風周三恐挾極端降雨 彭啟明：2天低溫20度以下 - 生活 秋天就要吃白色食物 這6種蔬菜身體最愛 - 生活 颱風最快本周生成 共伴發威？周三起恐暴雨襲台 - 生活 普悠瑪事故最終調查出爐 運安會：台鐵局4大錯誤釀禍 - 生活 金門「漲九降」來襲 遊客遇見大海暴潮 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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