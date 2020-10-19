「保護傘餐廳」遭男子莫凡潑糞，檢方對他聲請羈押禁見獲准後，再拘捕江啟榮、李昭信、李昭慶等3名涉嫌教唆者案。檢方再對3嫌聲押禁見，台北地院認為，3嫌有逃亡、滅證串供、反覆實施之虞，今凌晨裁准，可抗告。

裁定指出，3人涉犯傷害、恐嚇、毀損、公然侮辱罪嫌重大，且被扣案的手機有重置、刪除通聯的跡象，本案尚有共犯及幕後主嫌未到案，足認有滅證、勾串之虞；案發第一時間，莫嫌企圖獨自擔下全部責任，供稱是他1人所為，可見3嫌有藏身幕後、規避刑責的心態，足認有逃亡可能。

法官認為，3嫌自承與餐廳及員工無任何私人恩怨，也不清楚餐廳背景，犯罪重機是為貪圖金錢報酬，或受共犯人情壓力唆使，可見3嫌守法觀念薄弱，自我約束能力不高；本案中，3嫌分別為了獲取5000元至3萬5000元不等金錢，甘冒涉犯有期徒刑以上的罪，再受他人蠱惑而犯罪的可能性高，足認有反覆實施之虞。

法官考量3嫌涉案程度不輕，且明知「保護傘」是餐廳，仍教唆莫嫌潑灑穢物到碗盤、廚具上，影響店家食安及衛生，害店家得暫停營業，也導致被害人雙眼受傷，另本案尚有共犯未到案，目前網路、電子設備及通訊軟體發達，若3嫌獲釋，極有可能透過各種方式相互勾串，既然檢方已表明將盡速偵結本案，預料羈押時間不會太長，故裁准羈押禁見。

(中時 )