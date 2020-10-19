台北捷運環狀線經營權爭議不斷，新北市長侯友宜稱不想虧錢再怪北市經營不好，新北市可自負營虧。台北市長柯文哲19日笑著表示，侯有那麼偉大？他重申，同一條捷運線沒有理由兩家捷運公司經營，因為一定會有爭執的，這種事還是要交通部出現協調。

北市捷運局日前打槍侯友宜指環狀線經營權是交通部指定，柯文哲今參加智慧校園成果發表會受訪指出，還是要中央出來協調，因為對新北市或台北市每個都是本位主義，本來就沒什麼好講的，原則上是每一條線單一公司經營，最理想是誰興建的、誰營運、誰負責，權責比較清楚。

柯文哲表示，環狀線不可能開到台北市廣播說請各位下車，我們現在換車廂、換司機、換機電系統，不可能嘛，所以環狀線還是要單一營運公司、單一系統。

侯友宜說明因為不想虧錢再怪北市，所以要把環狀線拿回來經營自負盈虧。柯文哲笑著回說，侯有那麼偉大？還是那句話，蓋完都是下一任市長的事，他的政治原則不債留子孫，該處理的就處理好。

柯文哲重申，同一條捷運線沒有理由兩家捷運公司經營，因為一定會有爭執的，包括萬大線，前4個站在台北市，後面在新北市，不可能說到新北市境內說請各位下車要換車廂，不可能吧，這種事還是要交通部協調。

他說，就是不可能一條捷運線兩家公司經營，但也沒有說全部要吃掉，比方說基隆捷運線歸誰、環狀線歸誰、萬大線歸誰？可以協調，但請交通部出面，有公文給交通部，該處理要處理。

(中時 )