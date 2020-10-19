半導體封裝製程設備廠均華(6640)下半年營收回復成長，第三季營收2.73億元，比第二季成長49.27%，自結第三季稅前淨利3887萬元，超越上半年總和，每股稅前盈餘約1.37元。

均華受惠半導體設備需求，第3季營收2.73億元，季增49.27%，本業獲利同步高度成長，營業利益4335萬元，季增1.2倍。自結稅前淨利3887萬元，較第2季增加44.39%，並超越上半年的稅前淨利2494萬元，以目前股本2.82億元計，單季每股稅前盈餘約1.37元。

均華下半年營收回復成長，帶動前三季營收為6.3億元，年增6.49%，相比上半年轉為正成長。

均華下半年訂單較為明朗，今年下半年營收將優於上半年，全年營收可望將比去年成長，加上半導體大廠持續擴大在先進封測領域的布局，身為本土供應鏈的均華可望受惠，明年業績再拚成長。

均華第二季營收1.83億元，季增5.41%，年減14.49%；毛利率44.23%，年增8.43個百分點，惟因研發及管理費用增加，營益率10.71%，年減5個百分點，稅後淨利0.21億元，EPS為0.73元，低於去年同期的1.11元。上半年營收3.57億元，稅後淨利0.18億元，EPS為0.65元，低於去年同期的1.43元。

(時報資訊)